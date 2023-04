Il 29 e 30 aprile, Palermo capitale del costal rowing

Il costal rowing, ovvero il canottaggio costiero, sbarca a Palermo per la tappa inaugurale del Trofeo Lido Filippi Beach Sprint 2023. Nel fine settimana, ovvero il 29 e 30 aprile, Mondello ospita la prima prova del calendario nazionale del circuito.

La Canottieri Mondello Asd e Centro territoriale per la Sicilia, organizzatrice della manifestazione, ospiterà gli equipaggi italiani nel golfo della borgata marinara del capoluogo siciliano per le gare del beach sprint, una delle sfide più spettacolari della disciplina.

Corsa sulla spiaggia e slalom in barca, cosa è la beach sprint

I match race prevedono un tratto di corsa sulla spiaggia, la rapida salita in barca con slalom di 250 + 250 metri. Quando tutti gli atleti sono a bordo delle loro barche, devono gareggiare partendo dalla spiaggia, fare lo slalom intorno a ciascuna delle tre boe nella propria corsia, girare intorno all’ultima boa e tornare per terminare l’ultimo tratto di gara con una corsa sulla battigia di circa 30 metri fino al traguardo.

Il club organizzatore, per prepararsi all’evento nazionale, ha già svolto due prove societarie di beach sprint il 29 gennaio e il 25 febbraio ed un open day il 2 aprile, trasformando la spiaggia cittadina in uno campo gara ospitando le prove di beach sprint nelle diverse categorie del singolo, doppio e quattro con timoniere.

In quest’ultima occasione, ad inizio mese, si ricorda la la gara che ha visto sfidarsi il neo campione del mondo Giovanni Ficarra, della società Peloro Row di Messina in doppio con Maria Condurso contro l’equipaggio della Canottieri Mondello con il palermitano Luca Moncada, sei volte campione del mondo in coppia con Elena Armeli campionessa europea.

A Palermo Giuseppe Abbagnale

Il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale, sarà a Palermo per l’occasione. Si tratta del due volte campione olimpico del due con (Los Angeles 1984 e Seoul 1988) assieme al fratello Carmine ed al timoniere Giuseppe Di Capua, nonché vincitore di 7 titoli mondiali nella specialità, a capo della federazione dal 2012.