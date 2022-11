D'Alessandro e Federico: "Risolvere problema in breve tempo"

Troppe buche all’interno dell’area del plesso scolastico, così il dirigente dispone la chiusura dell’accesso a genitori ed addetti ai lavori. Succede all’istituto “Nino Bixio”, struttura che si trova in via Cassaro Bonanno 20, all’interno del quartiere Ciaculli. Una decisione maturata mercoledì 16 novembre. Ciò in seguito ad un parere del responsabile del servizio prevenzione e protezione, che ha evidenziato alcuni pericoli per l’incolumità dei passanti.

Una situazione che è stata oggetto di un sopralluogo condotto dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Tiziana D’Alessandro, dal presidente di Circoscrizione Giuseppe Federico e dal consigliere Alessandro Gandolfo. Una chiusura che, scrivono gli esponenti politici in una nota, “si è resa necessaria per garantire l’incolumità dell’utenza scolastica e dei lavoratori, considerato il deterioramento del manto stradale e la presenza di buche colme di acqua a seguito delle piogge“. Un problema, quello della sicurezza stradale, che continua ad essere al centro dell’agenda politica cittadina. Anche se, in questo caso, secondo l’esponente di Fratelli d’Italia Tiziana D’Alessandro, i lavori sarebbero di competenza dell’edilizia scolastica.

“Vista l’importanza che l’area riveste per la libera circolazione in una via con alto transito veicolare – evidenziano gli esponenti politici -, soprattutto nelle ore di entrata e di uscita da scuola, ci siamo recati sul posto. Ciò per incontrare il dirigente scolastico e verificare la situazione. Nei prossimi giorni gli stessi si attiveranno per contattare gli uffici e gli organi competenti. Questo al fine di risolvere la problematica nel più breve tempo possibile”.