Settanta multe ieri a Palermo

Settanta persone multate, 3.170 controlli effettuati, 910 attività commerciali verificate, questo è il bilancio del primo giorno di controlli anti Covid-19 della “Fase-2” che ha visto impegnati polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale in tutto il comune di Palermo.

Ridotte le pattuglie con circa un centinaio di equipaggi nei quattro turni. Nessuna attività commerciale è stata sanzionata su oltre 900 controllate.

Questa mattina in via Ammiraglio Rizzo la polizia è intervenuta davanti all’ufficio postale perché c’erano troppe persone in attesa.

Gli agenti hanno fatto distanziare le persone a turno e controllato che la situazione tornasse alla normalità. Appena arrivata la volante si è allontanato anche il parcheggiatore abusivo.