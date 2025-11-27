Appuntamento a Isnello dal 27 al 30 novembre

Grande entusiasmo, a Isnello, per l’arrivo del corso gratuito dedicato alla promozione dei territori e delle produzioni enogastronomiche e artigianali.

L’iniziativa, che rientra nel progetto INTEGRA, finanziato tramite fondi PNRR, partirà domani 27 novembre e si svolgerà fino a domenica 30 novembre, con sei ore di attività formative al giorno.

Come evidenziano gli organizzatori, il corso ha registrato un interesse eccezionale: “Raggiunto il numero massimo di iscrizioni per partecipare in presenza, visto le richieste che continuavano ad arrivare al comune di Isnello, ci sarà la possibilità di seguire il corso da remoto, attraverso la pagina pubblica Facebook di Jacopo Fo.

Il corso, totalmente gratuito, avrà una durata di quattro giorni e offrirà una panoramica completa sulle strategie per costruire un’offerta turistica competitiva, sulle opportunità del web, sulle piattaforme utili alla promozione di servizi di accoglienza e sull’uso consapevole dell’intelligenza artificiale.

A guidare i partecipanti sarà proprio Jacopo Fo, forte di un’esperienza pluridecennale nel turismo, nella comunicazione e nei progetti dedicati alla valorizzazione culturale.

Studenti in aula e una sede simbolo della sostenibilità

Il primo giorno vedrà la presenza di 24 studenti del liceo classico e dell’alberghiero dell’Istituto comprensivo Mandralisca di Cefalù. La docente Paola Castiglia conferma l’interesse dei ragazzi, motivati a rafforzare le loro competenze comunicative: “Il Mandralisca, peraltro, ha una vera e propria redazione al proprio interno, con giornale online, comunicazione via podcast e radio”.

La sede scelta per il corso aggiunge un valore simbolico all’iniziativa. Si tratta della nuova scuola Luigi Pirandello, un esempio virtuoso di rispetto ambientale ed economia circolare. Il sindaco di Isnello, Marcello Catanzaro, lo ha più volte sottolineato, ricordando come l’edificio sia stato realizzato dopo la demolizione della struttura degli anni Cinquanta, riutilizzando integralmente i materiali recuperati.

Nel programma figurano temi centrali per chi opera nei settori del turismo e della comunicazione: “Tra i temi che saranno argomento del corso: come creare un’offerta turistica vincente, le opportunità offerte dal web, importanza e utilizzo delle piattaforme per la promozione online dei servizi di accoglienza, come funzionano e quando sono utili le piattaforme per ristoranti, alberghi, B&B, agriturismi, quando conviene utilizzare anche la promozione diretta, la scelta vincente di una rete tra operatori, come utilizzare bene l’intelligenza artificiale”.

L’appuntamento è fissato per domani alle 10, con attività fino alle 13 e dalle 14.15 alle 17, lo stesso schema valido per tutte le giornate. Al termine, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato dal Comune di Isnello e dalla Libera università di Alcatraz, realtà ideata da Jacopo Fo nel cuore dell’Umbria.