Una turista di 17 anni di Velletri è precipitata con parapendio in contrada Monte a Cefalù. Il personale dell’ambulanza di 118 di Cefalù guidati dal rianimatore Francesco Buonasorte è sceso in un dirupo di circa 600 metri per raggiungerla il prima possibile per garantirle l’assistenza sanitaria adeguata in attesa dell’arrivo dell’elicottero della polizia con a bordo i tecnici del soccorso alpino che l’hanno recuperata con l’utilizzo del verricello e trasportata presso l’elisuperficie di Boccadifalco dove è stata presa in consegna da un altro mezzo medicalizzato del 118 e trasferita a Villa Sofia per gli accertamenti del caso. L’intervento è stato coordinato dalla centrale operativa 118 diretta dal dottor Fabio Genco.









L’intervento per salvare un pescatore

La guardia costiera di Palermo ha soccorso un membro dell’equipaggio di un motopesca italiano, in navigazione a circa 55 miglia a Nord-Est del golfo di Palermo.

La sala operativa ha ricevuto una richiesta di assistenza sanitaria urgente, per uomo di 44 anni dell’equipaggio che nel corso della navigazione ha riportato un grave trauma e necessitava di immediate cure sanitarie.

La motovedetta inviata in zona ha intercettato l’unità di pesca è stato preso il marittimo e portarlo al porto di Palermo dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 con un ambulanza per trasportarlo in ospedale. Le condizioni meteo marine non erano favorevoli e nonostante tutto i militari sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione.

La tragedia di Campofelice di Roccella

Un operaio è morto a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo, cadendo da un’impalcatura. La vittima è Giovanni Terrana, di 64 anni. L’uomo stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un’edificio in paese in via Imera. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un’impalcatura e avrebbe sbattuto la testa. Per un’ora i sanitari hanno tentato di rianimarlo. Ma alla fine il polso ha smesso di battere. Sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Asp per le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.