Una turista tedesca è stata rapinata in centro a Palermo. La donna è stata aggredita in via Venezia, alle spalle del Teatro Biondo, in pieno centro storico. Ai carabinieri ha raccontato di essere stata bloccata e aggredita da quattro giovani che facendo intendere di essere armati l’hanno minacciata e strattonata, facendola cadere per terra. La banda è riuscita a impossessarsi della sua borsa che conteneva soldi, cellulare, carte di credito e documenti e si è poi data alla fuga a piedi, tra i vicoli del capoluogo.

Rapinato un turista americano

Rapinato un turista americano a Palermo da un gruppo di ragazzini. L’uomo in comitiva con altri connazionali è stato accerchiato in via Maqueda, a pochi passi dai Quattro Canti.

Senza che lui potesse fare nulla gli è stato strappato dalle mani il cellulare Iphone. I ragazzini sono fuggiti verso il mercato di Ballarò. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Furti a impianti di distributori di benzina in viale Michelangelo

Ladri in azione in due distributori d benzina a Palermo. I colpi in viale Michelangelo. Sono state scardinate prima la saracinesca di un distributore Ip e poi la porta di ingresso di un impianto Eni.

Sono stati portati soldi che erano in cassa, pc e modem. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Possibile che a mettere a segno i colpi sia stata la stessa banda.

Pochi giorni fa sempre in viale Michelangelo i malviventi avevano tentato il colpo nell’area di servizio Q8 con un flex, ma sono fuggiti a mani vuote.

La rapina in un B&B

Avrebbe rapinato, pistola alla mano, due giovani che stavano effettuando un acquisto ad un distributore automatico e poi avrebbe tentato di rapinare un turista austriaco, fuggito e barricatosi dentro un B&B, e subito dopop, un altro uomo residente a fianco della struttura ricettiva. Una rapina e due tentate rapine a mano armata che avrebbero fruttato soltanto 30 euro ma diffuso il panico in una sera d’agosto.

Like this: Like Loading...