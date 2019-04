La polizia arresta il rapinatore e recupera il cellulare

Era partito dalla Germania per un viaggio in Italia. Prima una tappa a Napoli poi arrivo ieri sera a Palermo. Il tempo di posare le valigie in albergo un giro in corso Vittorio Emanuele.

Era passata appena unì’ora che un giovane di 30 anni lo scaraventa a terra in piazza Bologni e gli porta via il cellulare.

Vittima un turista tedesco di 23 anni. Il giovane turista è stato avvicinato dal rapinatore che prima gli ha chiesto qualche euro, poi lo ha spinto per terra e portato via l’Iphone.

E’ scattato l’allarme e grazie alla descrizione due agenti dell’Ufficio di prevenzione generale hanno notato in via Corrado Avolio l’uomo sospetto.

Dopo un breve inseguimento a piedi gli agenti sono riusciti a bloccare il trentenne.

La perquisizione ha consentito di recuperare l’iPhone rubato che il trentenne aveva ancora in tasca. In manette è finito F.C., residente nella zona di Falsomiele, colto in flagranza e accusato di rapina.

Il malvivente è stato quindi portato in caserma per accertamenti in attesa della direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di dimora nella propria abitazione dalle 19 alle 7.

Il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario che ha ringraziato i poliziotti per aver fatto sì che la sua tappa palermitana non si trasformasse solo un brutto ricordo.