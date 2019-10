Interi giorni bloccati senza potere fare nulla negli uffici dell’edilizia privata di via Ausonia a Palermo. Alcuni piani sono off limits per la presenza di topi che hanno iniziato a rosicchiare le pratiche e tutto quello che trovavano in giro.

Le tracce del loro passaggio sono evidenti. Pare che la derattizzazione esterna sia prevista ma solo per il 10 ottobre. Fino ad allora ci sono alcuni piani chiusi.

Da ieri gli uffici sono bloccati anche per il black out elettrico e delle reti internet. Alcune impiegate sono rimaste negli ascensori bloccate per mezz’ora.

“Così è davvero difficile lavorare – spiegano gli impiegati – Del resto abbiamo chiesto una derattizzazione interna in tempi rapidi, ma ci hanno dato come disponibilità solo il 10 ottobre. Per di più non faranno interventi interni, ma solo esterni”.

Qualcuno ha pensato di utilizzare i vecchi cartoni intrisi di colla come si fa in alcuni magazzini o nelle abitazioni quando si ha la sfortuna di trovare ospiti indesiderati.

Nella sede via Ausonia dove ci sono gli uffici dell’edilizia privata e scolastica. Da alcuni giorni l’attività è pressoché ferma.