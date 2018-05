Sarà gestito dall'associazione le “Le Ali della Libertà”

Sarà inaugurato venerdì un Centro Polivalente “ Il Giardino del Melograno” realizzato in un bene confiscato alla mafia.

Il nuovo centro è contemporaneamente: un progetto di promozione sociale ed un progetto di valorizzazione di un bene

consegnato in totale stato di abbandono.

La struttura si trova in Via Encelado 12 a Partanna-Mondello a Palermo. Sono già operativi: uno sportello di primo ascolto. Un servizio di assistenza a 140 famiglie indigenti attraverso il Banco Alimentare. Un caffè letterario e una biblioteca. E’ presente anche un circolo Arci.

Il bene, rientrante nel patrimonio del Comune di Palermo, è stato dato in concessione decennale

all’associazione di promozione sociale “Le Ali della Libertà” di Palermo.

Al suo interno sono previsti un progetto sullo screnning oculistico di prevenzione per bambini ed anziani. Attività di laboratori e accoglienza per donne in difficoltà. Inclusione sociale contro le ludopatie ed il gioco patologico.

Attività finalizzate alla sensibilizzazione dei minori e delle famiglie all’uso responsabile del web e un centro aggregativo Giovanile.

Ci sarà una ludoteca e laboratori creativi di musica, artigianato, cucito e di cucina.

L’Associazione di Promozione Sociale “Le Ali della Libertà” ha lavorato in partnership con l’Accademia Psicologia Applicata), l’associazione Italiana Donne Amiche; L’Aps “Salvatore Anselmo”, l’Aps “Marco Muratore … e vittime della strada”; la cooperativa sociale La Grande Quercia, l’associazione di Volontariato “Aldo Scarlata”.