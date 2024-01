Un incendio è divampato in un appartamento in via Papa Giovanni XXIII a Bagheria (Palermo). Madre e figlia che si trovavano dentro sono riuscite a salvarsi uscendo fuori dal balcone.











Sono intervenute diverse squadre dei pompieri che hanno messo in salvo le due donne e poi spento l’incendio non senza difficoltà visto che ci sono stati diversi problemi logistici per raggiungere con le auto scale l’appartamento.

La mamma si trova ricoverata al Policlinico perché è rimasta intossicata e potrebbe essere necessario un trattamento alla camera iperbarica.