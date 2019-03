Corteo antimafia

La Cisl Palermo Trapani parteciperà anche quest’anno alla marcia della legalità che si terrà sabato 23 marzo a Partinico. La manifestazione è organizzata dall’Arcidiocesi di Monreale, in collaborazione con le parrocchie e le sigle sindacali. Il corteo partirà alle ore 16,30 dal Monumento ai Caduti della città di Partinico per giungere a piazza Garibaldi.

“Riteniamo che, come ogni anno, sia fondamentale portare il nostro contributo alla marcia – spiega Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani -, perché senza legalità non può esserci né crescita, né sviluppo”.

Alla marcia prenderanno parte anche i rappresentanti sindacali di Cgil e Uil. “Il rispetto delle regole, la presenza di imprese sane sul territorio – continua La Piana -, sono fra gli strumenti principali di contrasto alle infiltrazioni mafiose, per questo saremo a Partinico per ribadire il nostro impegno quotidiano per la legalità portato avanti ogni giorno in tutti i luoghi di lavoro”.