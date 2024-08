Un uomo ieri sera passeggiava in via Roma a Palermo con in mano un coltello di 32 centimetri. L’allarme è stato lanciato dai passanti al 112. Tra l’altro l’uomo era ubriaco e minacciava chi si avvicinava.

Intervento dei carabinieri per fermare l’uomo

Pochi minuti e i carabinieri l’hanno individuato e non senza difficoltà sono riusciti a bloccarlo e denunciarlo.

Indagini in corso dei Carabinieri

Sono in corso indagini per accertare come mai l’uomo fosse armato e se volesse aggredire qualcuno.

Aggredisce e minaccia la polizia dopo essere stato picchiato dopo una lite

Un uomo di 50 anni è stato aggredito e ferito in diverse parti del corpo in piazza Ottavio Ziino a Palermo. L’aggressione è avvenuta nel corso di un litigio.

L’intervento della polizia

Gli agenti del commissariato Libertà sono intervenuti per soccorrere la vittima dell’aggressione. Non appena arrivati, la vittima ha iniziato a inveire contro gli agenti, prendendo una bottiglia di birra, spezzandola e minacciando i poliziotti. Gli agenti sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo.

L’ospedale e le minacce

Trasportato in ospedale, l’uomo è riuscito a divincolarsi e a iniziare ad urlare tra le stanze dell’ospedale. Ha urlato frasi come “Vi uccido”, “vi taglio la gola”, “sbirri senza onore”. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo di nuovo e i sanitari lo hanno sedato. Sull’aggressione è stata presentata una denuncia.

Nuova aggressione vicino alla stazione centrale, giovane arrestato dopo rapina al Lidl

Nuova aggressione nella zona della stazione centrale a Palermo. Un giovane tunisino di 20 anni ha colpito una guardia giurata in servizio al supermercato Lidl in via Roma. Il vigilante lo aveva bloccato con diversa merce rubata. Il giovane lo ha picchiato e ha cercato di darsi alla fuga. Sono stati chiamati i carabinieri che sono riusciti a rintracciare il giovane tunisino è stato arrestato con l’accusa di rapina.