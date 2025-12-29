Un uomo anche ieri sera è salito sul Tram della linea 1 a Palermo armato di coltello e ha tentato di accoltellare una donna in stato di gravidanza con una bimba piccola e altri congiunti. L’uomo con problemi psichici è già la terza volta che semina il panico a bordo.

“Anche questa volta abbiamo fatto denuncia per quanto successo – dice Giuseppe Mistretta presidente dell’Amat – E’ una situazione molto grave. Lo abbiamo segnalato certo che noi più di questo non possiamo fare”.

I passeggeri coinvolti, in preda al terrore, sono riusciti a mettersi in salvo abbandonando il tram e chiedendo aiuto a un altro convoglio che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno indagando su quanto successo. Il sindacato dell’Orsa Trasporti esprime piena solidarietà e vicinanza alla famiglia vittima di questo episodio inaccettabile e ribadisce con fermezza la necessità di interventi immediati e strutturali volti a garantire maggiore sicurezza sia per gli operatori di esercizio sia per l’utenza.

“Chiediamo all’azienda di potenziare urgentemente le misure di tutela lungo la Linea 1, predisponendo la presenza costante della sicurezza a bordo di tutti i tram e per l’intero arco del servizio. Non si può più attendere: la sicurezza non è un optional, ma un diritto imprescindibile per lavoratori e cittadini”.