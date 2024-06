Un uomo di 53 anni è stato aggredito in un condominio in viale Strasburgo a Palermo da un cane che lo ha azzannato e provocato gravi ferite al braccio e al torace.

L’uomo è stato soccorso da alcuni residenti e poi dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia. Non si conosce cosa abbia scatenato l’aggressione dell’animale. Le condizioni dell’uomo sono gravi e sono stati necessari numerosi punti di sutura per medicare le ferite.

Aggressione di un cane a Bagheria

Un pastore maremmano di grossa taglia aggressivo, si aggira in via del Fonditore e nei giorni scorsi ha aggredito un’anziana signora che ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale che le hanno applicato 5 punti di sutura.

«Da circa 5 giorni, in via del Fonditore, al civico 14 ha fatto dimora un cane randagio di grossa taglia – dichiara il residente Flaviano Pandolfo – l’animale si è mostrato aggressivo in diverse circostanze sia con altri cani maschi, sia con le persone. Purtroppo una signora anziana che abita nel luogo è stata aggredita. Abbiamo segnalato più volte la polizia municipale ma sembrerebbe che al canile della ditta «Dog’S Garden» di Sambuca di Sicilia non c’è possibilità di ospitarlo». Come confermato dall’amministrazione comunale il canile di Sambuca che ha una convenzione con il comune di Bagheria è saturo.

«Ricordo che tramite la polizia municipale – aggiunge Pandolfo – il Comune esercita il controllo del territorio, rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile e che la mancata adesione ad una richiesta di intervento per cani randagi comporta gravi conseguenze di natura legale. Pertanto chiediamo al sindaco Filippo Tripoli, un intervento risolutivo affinché si evitino situazioni di pericolo per le persone che abitano nella zona e per il cane stesso che potrebbe essere investito nella strada adiacente molto trafficata».

In proposito l’amministrazione comunale sta procedendo a cura del Comando della polizia locale a bandire una gara per trovare un altro canile.

«Il cane, spaventato, ha aggredito una signora anziana del condominio che voleva lasciargli acqua e cibo – dice titolare del vicino centro revisione Marcello Merigone – è arrivato il momento che qualcuno faccia qualcosa per risolvere la situazione». Oltre al problema di cani c’è pure quello dei gatti come denunciato dalla volontaria Annamaria Di Salvo che si occupa delle colonie feline. «Non è possibile andare avanti così, manca il cibo per i gatti e se entro due settimane non arrivano gli aiuti mollo le colonie che sono censite e mi autodenuncio. Confido in un aiuto per le pappe e nel Comune per le 10 colonie a rischio».