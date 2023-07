E’ andato a trovare un amico con diverse dosi di cocaina e viene arrestato dai carabinieri. E’ successo a Partinico (Pa) dove i militari della compagnia hanno arrestato un giovane di 24 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un controllo ad una persona agli arresti domiciliari i carabinieri hanno trovato in casa il giovane. Nel corso di un controllo è stato trovato in possesso con circa 20 grammi di cocaina, in parte divisa in dosi e in parte dentro un involucro.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e di dimora nel Comune di Palermo.