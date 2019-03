In programma il 27 marzo

Vaccini contro il morbillo per salvare bambini africani e recupero di una struttura palermitana destinata all’accoglienza. Sono i progetti sostenuti dal Lions Club Palermo Leoni, che per il 27 marzo ha organizzato una serata di beneficenza al Cinema De Seta di Palermo. Sono numerosi gli artisti che si esibiranno sul palco del teatro ai Cantieri Culturali della Zisa e che offriranno le proprie performance per la quinta edizione dello spettacolo “Palermo per i bambini”.

Giuseppe Minici, Marcello Mandreucci, Sergio Vespertino, Lello Analfino e Lino Costa, Stefano Bruno, Neja, Antonio Zarcone, Stefano Alioto e Pietro Zarcone saranno i protagonisti dello show di beneficenza organizzato da Gabriele Miccichè.

Il Lions club Palermo Leoni, presieduto da Floriana Blandi, fa parte di un’organizzazione internazionale, “The international Associazion of Lions Club”. Grazie al contributo del comune di Palermo, che ha messo a disposizione gratuitamente per l’evento il cinema De Seta, gli artisti, offriranno una serata di arte e divertimento per sostenere la contribuzione alla fondazione Lions Club internazionale nel progetto One Shot on Life, con il quale vengono acquistati vaccini contro il Morbillo da destinare ai bambini africani.

Con i fondi della serata sarà supportato anche un altro progetto sul tema dell’immigrazione e dell’integrazione. Obiettivo dell’organizzazione palermitana è riattivare una struttura in abbandono in cui attivare politiche di accoglienza.