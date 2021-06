È prevista per domani l’apertura del centro Vaccinale di Carini al centro commerciale Poseidon. Il centro vaccinale si aggiunge in zona a quello di Cinisi ed è stato voluto dall’amministrazione Comunale di Carini, che ha collaborato con il direttore generale dell’Asp 6, Daniela Faraoni.

Non ci sarà nessuna inaugurazione, tengono a precisare dall’Asp, solo l’attivazione del Centro Vaccinale che è stato possibile ottenere anche grazie alle attrezzature di supporto – computer, stampanti, scrivanie – fornite dall’Amministrazione Comunale di Carini.

“Adesso non ci sono più scuse – dice il sindaco, Giovì Monteleone – che ha voluto così rispondere al battage mediatico sollevato nelle settimane scorse a causa delle presunta scarsa affluenza degli aventi diritto al Vaccino residenti a Carini – Il problema della distanza dai centri vaccinali e il disagio che questo poteva provocare ad alcune fasce della popolazione è stato risolto. Ci aspettiamo, è sarà certamente così, che il senso civico dei Carinesi predomini e che si possano presto smentire le presunte scarse percentuali di vaccinati. Quindi sollecito i miei concittadini ad usare tutti gli strumenti messi a disposizione per prenotare il vaccino per gli aventi diritto.

Per prenotare il vaccino: Numero Verde: 800.009.966; SMS 339.9903947; prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

Il Centro Vaccinale si aggiunge a quelli già esistenti in Provincia di Palermo e sarà offerto come scelta, insieme a quelli di Cinisi e Palermo, per i residenti nel territorio di Carini nel momento in cui ci si prenota per il vaccino con gli strumenti sopra indicati.

Il Centro Vaccinale è ospitato in alcuni locali adeguatamente segnalati all’ingresso del Centro Commerciale del Poseidon, in zona Ciachea a Carini, adiacente allo svincolo di Carini.