Danneggiati i dispenser di cibo e bibite anche all'Asp

Incursione e danneggiamenti nell’istituto comprensivo statale Giuliana Saladino in via Barisano da Trani a Palermo. Alcuni vandali hanno fatto irruzione nel plesso scolastico danneggiando le macchinette che distribuiscono cibi e bevande.

Sono state scassinate e sono stati portati via i soldi. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire a chi ha compiuto i danneggiamenti.

Alcuni giorni fa i distributori di bevande sono stati danneggiati anche nei reparti dell’Asp di Palermo in via Gaetano La Loggia. Anche qui sono stati scassinati e portato via gli incassi.