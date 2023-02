Un incendio è divampato a Bagheria nella zona di piazza IV Novembre nei pressi dell’ex palazzo Alfano. Qualcuno ha incendiato dei bagni chimici.

Si è alzato una coltre di fumo nero. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che hanno evitato danni e hanno messo in sicurezza l’area.

Non ci sono stati feriti. Sono in corso le indagini e i rilievi per risalire agli autori del danneggiamento.