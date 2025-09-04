Presentato V.I.A. – Volontari in Azione: in VIAggio contro le dipendenze

“Spiegare che la droga fa male e fa schifo significa liberare i giovani dalle droghe, significa togliere alla mafia una delle sue principali fonti di ingiusto arricchimento”. Con queste parole Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera e responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia, è intervenuta questa mattina a Corleone alla presentazione del progetto V.I.A. – Volontari in Azione: in VIAggio contro le dipendenze, promosso da MO.D.A.V.I..

Il cuore dell’iniziativa è un truck che nei mesi di settembre e ottobre attraverserà l’Italia per incontrare i giovani e parlare loro, senza filtri, dei rischi legati a droghe e dipendenze. Il viaggio parte simbolicamente proprio da Corleone, città simbolo della lotta alla mafia.

Accompagnare i giovani verso scelte consapevoli

“Conoscenza del fenomeno e consapevolezza del male che fa, questa ritengo sia la strada giusta – ha detto Varchi – per affrancare la gioventù dalle dipendenze e accompagnarla verso percorsi di crescita sani e responsabili. Iniziative come questa meritano tutto il sostegno possibile dalle istituzioni perché sono la principale via di contrasto alle dipendenze”.

Non solo un tema sanitario o educativo, ma anche un punto chiave nella lotta alla criminalità organizzata. La droga resta infatti una delle leve economiche principali per le mafie. Per Varchi, colpire la domanda significa colpire l’intero sistema.

“I giovani di oggi sono gli adulti di domani. Tenerli lontani dalle droghe deve essere una priorità. Accompagnarli verso scelte consapevoli, verso lo sport e la condivisione, significa garantire una società più solida e con valori sani”, ha concluso Varchi.