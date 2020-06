Le raffiche di vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme di un incendio che, nel primo pomeriggio, si è sviluppato a Cefalù nelle contrade, densamente abitate, Ciluzzo e Pisciotto.

Attimi di paura per i residenti delle abitazioni e delle numerose ville presenti nelle due zone residenziali che si trovano a ridosso dell’ospedale e del centro abitato.

Il rogo, che ha interessato diversi ettari di bosco e di macchia mediterranea, si è sviluppato per cause ancora ignote, con molta probabilità le fiamme potrebbero essersi propagate dai fuochi accesi in uno dei tanti terreni che in questi giorni sono interessati, per la prevenzione degli incendi estivi, dall’opera di decespugliamento.

Sul luogo si sono subito recati i vigili del fuoco del locale distaccamento, alcune squadre del corpo forestale regionale e della protezione civile comunale, che adesso stanno ultimando le opere di spegnimento dopo l’intervento di due Canadair, partiti dall’aeroporto di Ciampino, che hanno operato sulla zona per circa due ore effettuando molteplici lanci.