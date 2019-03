Venezia-Palermo: 1-1

Grazie, Puscas, del pareggio meglio del peggio

che temevamo.

A Venezia speravamo

piede fermo

del Palermo

che entrasse ancor più reti

e non c’è da esser lieti:

qui si tratta di volere

mantenere

il posto ambito

che ci fa alzare il dito

come i primi della classe

osannati dalle masse

Al Palermo ancor si crede

e, se a Venezia cede,

la sua non vittoria

farà storia

perché per la A

si muove tutta la città.

Su coraggio…

all’arrambagio!

Siamo tutti tuoi tifosi

e i marosi

non temiamo,

per la A ci diam la mano