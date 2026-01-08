Un nuovo passo avanti per sbloccare una vertenza che da mesi tiene con il fiato sospeso decine di famiglie siciliane. Nei giorni scorsi si è tenuto, presso l’assessorato regionale alle Attività produttive, un tavolo tecnico decisivo per il futuro della Cooperativa Empedocle Ecologia e della Ecoface Industry, due aziende coinvolte in un complesso iter di messa in sicurezza del sito produttivo e con molti dipendenti ancora in Cassa integrazione straordinaria (Cigs).
A presiedere l’incontro, l’assessore Edy Tamajo, che ha chiamato a raccolta tutti i soggetti coinvolti per velocizzare le operazioni e garantire tempi rapidi per la riapertura definitiva dell’impianto.
Lavori in corso e collaudi: la priorità è far ripartire l’attività
Al tavolo tecnico hanno partecipato i rappresentanti delle imprese, i Vigili del fuoco, i tecnici di Arpa Sicilia e la Prefettura di Agrigento, in un confronto improntato alla collaborazione istituzionale. Al centro della riunione, la definizione del cronoprogramma delle prossime ispezioni e dei collaudi, dopo la riapertura parziale del sito per consentire i lavori di messa in sicurezza.
“Ho chiesto agli enti competenti – ha dichiarato Tamajo – di garantire tempi certi per le ispezioni successive ai lavori, affinché non vi siano rallentamenti burocratici che possano ritardare i collaudi e, soprattutto, il rientro dei lavoratori oggi in Cigs. La priorità è tutelare l’occupazione e dare risposte rapide alle famiglie coinvolte”.
Un appello preciso, volto a superare ogni ostacolo amministrativo e dare una prospettiva chiara a chi, da mesi, attende una svolta concreta. A sostegno dell’iniziativa anche la Prefettura di Agrigento, che ha garantito il proprio impegno a monitorare l’intero iter ispettivo. In caso di criticità o ritardi, l’ente si è detto pronto ad attivare i poteri di coordinamento per velocizzare l’avanzamento delle procedure.
La risposta delle aziende coinvolte non si è fatta attendere. I rappresentanti di Ecoface Industry e Empedocle Ecologia hanno espresso piena soddisfazione per l’incontro e per il ruolo attivo assunto dalla Regione Siciliana.
“Ringraziamo l’assessore Tamajo e tutti gli enti presenti per la fattiva collaborazione”, hanno affermato, sottolineando che “la sinergia tra istituzioni e imprese rappresenta un passaggio decisivo per la risoluzione della vertenza”.
Le imprese confidano ora in un rapido completamento delle ispezioni, con l’obiettivo di riavviare la produzione in sicurezza e consentire il ritorno al lavoro dei dipendenti.
