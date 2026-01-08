Tamajo: "Tempi certi per il rientro dei lavoratori"

Un nuovo passo avanti per sbloccare una vertenza che da mesi tiene con il fiato sospeso decine di famiglie siciliane. Nei giorni scorsi si è tenuto, presso l’assessorato regionale alle Attività produttive, un tavolo tecnico decisivo per il futuro della Cooperativa Empedocle Ecologia e della Ecoface Industry, due aziende coinvolte in un complesso iter di messa in sicurezza del sito produttivo e con molti dipendenti ancora in Cassa integrazione straordinaria (Cigs).

A presiedere l’incontro, l’assessore Edy Tamajo, che ha chiamato a raccolta tutti i soggetti coinvolti per velocizzare le operazioni e garantire tempi rapidi per la riapertura definitiva dell’impianto.

Lavori in corso e collaudi: la priorità è far ripartire l’attività

Al tavolo tecnico hanno partecipato i rappresentanti delle imprese, i Vigili del fuoco, i tecnici di Arpa Sicilia e la Prefettura di Agrigento, in un confronto improntato alla collaborazione istituzionale. Al centro della riunione, la definizione del cronoprogramma delle prossime ispezioni e dei collaudi, dopo la riapertura parziale del sito per consentire i lavori di messa in sicurezza.

“Ho chiesto agli enti competenti – ha dichiarato Tamajo – di garantire tempi certi per le ispezioni successive ai lavori, affinché non vi siano rallentamenti burocratici che possano ritardare i collaudi e, soprattutto, il rientro dei lavoratori oggi in Cigs. La priorità è tutelare l’occupazione e dare risposte rapide alle famiglie coinvolte”.

Un appello preciso, volto a superare ogni ostacolo amministrativo e dare una prospettiva chiara a chi, da mesi, attende una svolta concreta. A sostegno dell’iniziativa anche la Prefettura di Agrigento, che ha garantito il proprio impegno a monitorare l’intero iter ispettivo. In caso di criticità o ritardi, l’ente si è detto pronto ad attivare i poteri di coordinamento per velocizzare l’avanzamento delle procedure.

La risposta delle aziende coinvolte non si è fatta attendere. I rappresentanti di Ecoface Industry e Empedocle Ecologia hanno espresso piena soddisfazione per l’incontro e per il ruolo attivo assunto dalla Regione Siciliana.

“Ringraziamo l’assessore Tamajo e tutti gli enti presenti per la fattiva collaborazione”, hanno affermato, sottolineando che “la sinergia tra istituzioni e imprese rappresenta un passaggio decisivo per la risoluzione della vertenza”.

Le imprese confidano ora in un rapido completamento delle ispezioni, con l’obiettivo di riavviare la produzione in sicurezza e consentire il ritorno al lavoro dei dipendenti.