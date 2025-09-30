Le richieste dell'associazione Aiace della borgata di Partanna Mondello

Un’arteria da completare e un ex cotonificio da riqualificare: la borgata di Mondello insiste e chiede risposte concrete. Da un lato via Aiace con i suoi “tappi” e le criticità che soffocano traffico e sicurezza. Dall’altro l’ex cotonificio, un gigante silenzioso che attende di essere bonificato e restituito alla comunità. Due opere strettamente connesse che potrebbero ridisegnare il volto urbanistico dell’intera area di Partanna Mondello

Per questo, sono state poste all’attenzione delle istituzioni le due opere: via Aiace e l’ex cotonificio sono finiti al centro della IV commissione Territorio, Ambiente e Mobilità dell’Ars. Lo scorso 23 settembre, si è riunito un tavolo tecnico per discutere riguardo il progetto di riqualificazione di due strutture rimaste ferme da anni.

La riunione è avvenuta su richiesta dell’associazione Aiace Palermo, guidata da Eduardo Marchiano, che da anni porta avanti battaglie insieme a imprenditori, comitati cittadini, parrocchie e la VII circoscrizione per migliorare la viabilità e la vivibilità delle borgate marinare di Partanna, Mondello e Valdesi.

Via Aiace: aprire i due “tappi” e sbloccare viabilità

Una delle richieste dell’associazione riguarda via Aiace. A tal proposito, il Comune ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche la manutenzione della zona: i lavori non si limiteranno a rattoppare le buche, ma dovranno affrontare nodi strutturali come gli allagamenti, il dissesto idrogeologico e la gestione delle acque piovane, oggi miscelate con la rete fognaria. Una situazione che provoca tuttora sversamenti in strada, soprattutto lungo viale Venere, con gravi rischi per la salute e la sicurezza collettiva.

“Finché non si sbloccheranno i due “tappi” rappresentati dal completamento di via Aiace e dalla riqualificazione del Cotonificio – ha spiegato il presidente, Marciano – le borgate continueranno a soffrire criticità croniche: allagamenti, traffico congestionato lungo via Partanna Mondello, difficoltà di collegamento con l’autostrada A29, ostacoli allo sviluppo delle imprese locali”.





Alleggerire il traffico e migliore accesso all’aeroporto

Secondo l’associazione, la realizzazione di queste infrastrutture consentirebbe di alleggerire i flussi di traffico, specialmente nei mesi estivi, migliorando l’accesso da e verso l’aeroporto e dando respiro alla zona industriale, con ricadute positive in termini di sviluppo economico e occupazionale.

Bonifica dell’ex cotonificio

Accanto al tema della viabilità, la comunità guarda al futuro dell’ex cotonificio, una grande area oggi degradata ma strategica per lo sviluppo della borgata. L’obiettivo è evitare la demolizione, procedere con la bonifica e trasformare lo spazio in un polo multifunzionale.

Il progetto di riqualificazione immagina un’area al servizio dei cittadini: spazi di aggregazione, teatro e spettacolo, luoghi dedicati agli anziani, incubatori d’impresa, artigianato, un mercato coperto. È previsto anche un collegamento diretto con via Aiace, con parcheggi e uffici regionali.

“Queste opere non sono più rinviabili – sottolinea Marciano – sbloccare via Aiace e recuperare il cotonificio darebbe respiro alla zona industriale e aprirebbe nuove prospettive di sviluppo per tutta la borgata”.

L’incontro

Alla seduta hanno preso parte gli assessori regionali Edy Tamajo (Attività produttive) e Alessandro Aricò (Infrastrutture e Mobilità), con i rispettivi direttori generali. Per il Comune erano presenti l’assessore alle Infrastrutture Totò Orlando e l’ingegnere Francesco Trapani, capo area e responsabile della pianificazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni, che ha illustrato lo stato degli interventi già avviati sulla via Aiace.

Presenti anche il presidente della VII circoscrizione Giuseppe Fiore, i consiglieri Catia Meli e Leopoldo Piampiano, oltre a una rappresentanza di imprenditori della zona industriale e cittadini, tutti uniti nella richiesta di vedere finalmente completate le due opere.

“Interventi vitali per la città”

Il presidente della commissione, Giuseppe Carta, ha raccolto le istanze, assicurando che si tornerà a fare il punto tra circa un mese per verificare i passi avanti compiuti.

“Non possiamo più rinviare interventi che sono vitali per questo pezzo di città” ha dichiarato Carta, trovando la disponibilità anche da parte degli assessori regionali presenti a lavorare al reperimento delle risorse necessarie.