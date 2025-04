Mercoledì 23 aprile, nell’atrio della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, si apre ufficialmente il sipario sulla decima edizione della Via dei Librai con l’inaugurazione della mostra fotografica “Sulla strada. Fotoreporter di Sicilia”. Curata da Franco Lannino, storico fotoreporter palermitano, l’esposizione raccoglie le immagini di 44 fotogiornalisti siciliani. Ogni autore ha selezionato due fotografie emblematiche dal proprio archivio personale, fissando sulla carta visiva frammenti autentici di memoria collettiva.

La mostra, promossa da Assostampa Sicilia, torna ad essere visitabile dopo il successo riscosso nel mese precedente presso il salone “Orlando Scarlata” della stessa associazione. In quell’occasione, decine di studenti delle scuole palermitane hanno avuto modo di confrontarsi con un racconto fotografico che attraversa la cronaca, la storia, la società.

Il valore della testimonianza visiva

Il filo conduttore dell’edizione 2025 della Via dei Librai è “Abitanti del nostro tempo”. Le fotografie in mostra si inseriscono perfettamente in questa cornice tematica. I soggetti ritratti – uomini, donne, bambini – sono testimoni del loro tempo e del loro spazio, protagonisti di una realtà che solo l’obiettivo attento di un fotoreporter riesce a cogliere e conservare.

In un’epoca in cui l’immagine è diventata onnipresente e spesso superficiale, la mostra rivendica il valore del fotogiornalismo professionale. Come sottolinea la curatela: “Affermare oggi la dignità del mestiere di fotoreporter significa difendere un patrimonio di verità e competenza minacciato dall’uso indiscriminato degli smartphone”.

Dal Cassaro alle isole letterarie: prende vita la manifestazione

Il cuore pulsante della manifestazione si riaccenderà venerdì 25 aprile alle ore 10, quando sul piano della Cattedrale verrà inaugurata ufficialmente la decima edizione della Via dei Librai. A partire da quel momento, le attività si articoleranno nelle tre isole letterarie ormai consolidate: piazza Bologni, villa Bonanno e il piano della Cattedrale.

Alle ore 11, in piazza Bologni si terrà la presentazione del libro “Tre amici” di Maria Grazia Maltese. In contemporanea, a villa Bonanno, l’autore Francesco Pintaldi discuterà il suo ultimo lavoro, “Anna, la donna che conobbe tre secoli”.

Le parole delle donne, il cuore della parola

A mezzogiorno, sul palco centrale, il primo evento di punta: “Nel cuore della parola: storie di donne che scrivono nel mondo”. Un incontro che vedrà protagoniste alcune tra le più interessanti voci femminili della narrativa contemporanea: Gabriella Genisi, Lia Cusumano, Sara Belmonte, Alessia Cannizzaro, Marilena La Rosa, Manuela Mignemi. A moderare il dibattito Salvatore Requirez e Isidoro Farina, con letture affidate agli attori Antonella Giotti e Fabrizio Giotti.

Un progetto corale per la cultura e la lettura

La Via dei Librai è promossa dal Comitato La Via dei Librai e dall’Associazione Cassaro Alto, in collaborazione con Significa Palermo ETS. Gode del patrocinio di prestigiose istituzioni, tra cui la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, il Comune di Palermo, l’Università degli Studi di Palermo, ConfCommercio, Azione Cattolica Italiana, Federalberghi, Ministero della Cultura (TOCC) e l’Unione Europea (Next Generation EU).

Numerosi anche gli aderenti e i partner culturali: dal Sistema Bibliotecario e Archivio Cittadino di Palermo, alla Pontificia Facoltà Teologica, fino alla Rete per la lettura diffusa e al festival Illustramente. Sotto l’egida del Centro per il libro e la lettura (Cepell), il progetto si avvale inoltre del supporto tecnico di Qmedia e Fotograph.

Il programma completo sarà presto consultabile sul sito ufficiale www.laviadeilibrai.it e attraverso i canali social collegati.