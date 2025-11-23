Niente controlli e cumuli di rifiuti da rimuovere

I mercatini rionali sono ormai un’istituzione a Palermo, luoghi in cui ogni giorno in varie zone della città si incontrano prodotti freschi, tradizioni culinarie e la vitalità dei cittadini. Tuttavia, nonostante la loro importanza culturale, sociale ed economica, i mercati rionali, in particolare quello che si svolge in via Guido Jung, continuano a lasciare una scia di sporcizia che la Rap è costretta ad affrontare alla fine delle vendite.

L’impatto del mercato su strade e marciapiedi

Ogni venerdì, via Guido Jung (quartiere Monte Pellegrino) si trasforma in un vivace mercato rionale (anche troppo), frequentato da residenti e non in cerca di freschezza e qualità nei prodotti offerti. Tuttavia, al termine del mercato, la situazione cambia radicalmente. I marciapiedi sono spesso coperti da sacchetti di plastica, scatole di cartone, residui di cibo e materiale di imballaggio, lasciando la via in uno stato di disordine visibile. L’assenza di una gestione adeguata dei rifiuti durante e dopo il mercato genera un ingente accumulo di sporcizia che compromette la vivibilità della zona per il resto della giornata e nei giorni successivi con “profumi” poco gradevoli che permangono per molto tempo. Le immagini di via Guido Jung, trasformata in una vera e propria “discarica” al termine del mercato, sono diventate tristemente familiari. La Rap è costretta a impiegare ore ed energie per riportare la zona alla normalità, con operazioni di pulizia che, nonostante l’efficienza del personale, non riescono a prevenire completamente il problema, soprattutto in giornate ventose e piovose come quella odierna.

La necessità di soluzioni efficaci

La Rap, sebbene faccia il possibile per ripristinare la pulizia delle strade, si trova ad affrontare una sfida impari. Non si tratta solo della quantità di rifiuti lasciati, ma anche della loro dispersione, in quanto, purtroppo, molti commercianti non sono adeguatamente attrezzati per raccogliere i propri rifiuti in modo responsabile. La carenza di contenitori adeguati rende difficile una gestione efficace dei rifiuti durante il mercato. Differenziata? Nemmeno a parlarne ed è paradossale visto che da poche settimane è iniziata la raccolta “porta a porta” proprio nel quartiere Monte Pellegrino.

Una possibile soluzione sarebbe la distribuzione di sacchi contenitori ad ogni bancarella, obbligando i commercianti a raccogliere e smaltire correttamente i propri rifiuti al termine delle operazioni. In questo modo, sarebbe possibile evitare che i rifiuti vengano lasciati sparsi per strada, rendendo la zona più ordinata e facilmente pulibile. L’introduzione di contenitori specifici per i rifiuti organici e non organici lungo il percorso del mercato potrebbe anche incentivare un comportamento più responsabile in termini di riciclaggio e smaltimento.

Un problema che richiede l’impegno di tutti

Se da un lato la Rap sta facendo il massimo per risolvere il problema della sporcizia post-mercato, è altrettanto chiaro che una collaborazione tra le autorità locali, i commercianti e i cittadini sarebbe fondamentale per ottenere risultati più duraturi. Oltre alla distribuzione di sacchi contenitori, sarebbe utile un intervento più incisivo nella sensibilizzazione degli operatori del mercato e dei consumatori, per promuovere comportamenti virtuosi nella gestione dei rifiuti. La città di Palermo non può permettersi che la pulizia delle sue strade venga compromessa da una gestione inefficiente. Il mercato rionale di via Guido Jung, pur rappresentando un’importante risorsa economica, necessita di un’attenzione maggiore alla sostenibilità ambientale. Per non parlare poi della totale assenza di controlli grazie alla quale sembrerebbero essere presenti anche attività senza alcuna autorizzazione, come ad esempio “venditori ambulanti” di qualsiasi tipo e del traffico al collasso nelle ore mattutine.

Conclusioni

I mercatini rionali sono un pilastro della tradizione palermitana e rappresentano un’opportunità di crescita per la città. Tuttavia, affinché possano continuare a svolgere il loro ruolo senza compromettere la vivibilità dell’ambiente urbano, è necessario un impegno concreto nella gestione dei rifiuti, dell’ordine pubblico e del traffico. La Rap, pur svolgendo un ottimo lavoro di pulizia, ha bisogno di un supporto maggiore, che potrebbe venire dall’introduzione di misure pratiche come la distribuzione di sacchi contenitori per i commercianti e una gestione più razionale dei rifiuti durante il mercato. Solo con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti sarà possibile garantire che tale attività possa prosperare senza lasciare tracce di sporcizia e disordine sulle strade della nostra città.