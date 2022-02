L'attacco del consigliere di circoscrizione Mirko Dentici (M5S)

“Mancano i soldi per effettuare gli interventi”: una motivazione molto usata per spiegare il perchè dei numerosi mancati lavori di manutenzione sul territorio di Palermo. Questa spiegazione vale anche per il marciapiede dissestato da anni in via Gustavo Roccella, in IV Circoscrizione. Un’area risalita alla ribalta della cronaca a causa del ritrovamento di un cadavere il 23 novembre, proprio sul ciglio della strada. L’anziano morì a causa di un malore. Ma, proprio in quella circostanza, il consigliere di quartiere del M5S Mirko Dentici evidenziò lo stato di degrado del passaggio pedonale. Ed è proprio il rappresentante pentastellato a tornare sull’argomento, sottolineando che è stato fatto davvero poco.

Via Gustavo Roccella: la segnalazione del consigliere Dentici (M5S)

A parlare della condizione in cui versa la zona è proprio l’esponente grillino. “Sono stato chiamato dai cittadini della IV Circoscrizione, in quanto delusi dai mancati interventi da parte dell’Amministrazione Comunale per tutelare la loro incolumità. Nei pressi del civico 37 di via Gustavo Roccella, area adiacente all’istituto Montegrappa, in data 23 novembre 2021 era avvenuto un episodio spiacevole, ovvero il ritrovamento del cadavere di una persona al suolo“. Fu proprio lo stesso Mirko Dentici a segnalare l’episodio, palesando le criticità relative all’area in questione. “A prescindere da quali siano state le cause che hanno portato al decesso, l’Amministrazione non ha effettuato nessun intervento per mettere in sicurezza l’area, già ai tempi decisamente ammalorata“.

Marciapiede dissestato a pochi passi da una scuola

Un fatto che il consigliere di circoscrizione pentastellato collega alla presenza di alcuni luoghi pubblici molto frequentati. Fra questi, appunto, l’istituto elementare Montegrappa che, negli orari di entrata e di uscita, si popola di gente. “Questo soprattutto ricordando la circostanza che quell’area è attraversata giornalmente da bambini e genitori“. Situazione per la quale Mirko Dentici ha scritto alle istituzioni competenti. “Il 25 gennaio 2022, non vedendo nessuna azione intrapresa dagli uffici del Comune, ho indirizzato una nota al Prefetto per ottenere un supporto per mettere in pratica un intervento risolutivo”.

“Mancano i fondi per gli interventi”

Ma, ad oggi, sono pochi gli interventi effettuati per ripristinare l’area. “Abbiamo notato soltanto il transennamento del luogo in questione, delimitato con una rete in plastica arancione riportante la scritta lavori in corso”. Un’area di cantiere, mai iniziato, all’interno del quale degli ignoti hanno abbandonato perfino la carcassa di un motorino. Lo sbarramento, inoltre, costringe i pedoni a cirumnavigare l’area. “Un fatto che causa inevitabilmente ulteriori disagi a genitori e bambini – sottolinea Dentici -, i quali devono passare in mezzo alla strada, con il generarsi di possibili situazioni di pericolo. In un’interlocuzione avvenuta con l’assessore al ramo, mi è stato riferito che questo intervento non potrà essere eseguito per mancanza di fondi. L’unica soluzione al momento disponibile è quindi quella di transennare l’area. E’ davvero sconcertante. E’ impossibile che un’area nei pressi di una scuola non venga tutela e che l’Amministrazione continui a fare orecchie da mercante”.