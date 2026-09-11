La giunta regionale ha conferito all’assessore regionale delle Autonomie locali, Elisa Ingala, la delega per firmare l’accordo di programma quadro del Piano strategico nazionale delle aree interne (Psnai), lo strumento che stabilisce le linee guida per interventi mirati alle esigenze di ogni territorio, mettendo insieme risorse e norme già esistenti. L’incarico arriva dopo il via libera della Cabina di regia nazionale alle Strategie d’area 2021-2027 e i relativi interventi da finanziare. Tra questi rientrano le tre nuove Aree interne siciliane: Corleonese-Sosio-Torto, Troina ed Etna-Nebrodi-Alcantara, per un totale di 12 milioni di euro.

L’assessore pronta a procedere

“Con questa delega – ha detto l’assessore Ingala – potremo firmare l’accordo quadro e rendere operative le strategie per rilanciare questi territori. Un ringraziamento va al Servizio 6 del Dipartimento delle Autonomie locali che ha seguito l’istruttoria che ha portato al finanziamento delle tre nuove aree interne siciliane. Sostenere queste comunità, valorizzarne le caratteristiche e portare tutti i finanziamenti utili a migliorare la vita dei siciliani è una priorità del mio assessorato, in linea con le politiche volute dal presidente Schifani”.

Un fondo da 5 milioni per il piano di riequilibrio dei Comuni

Intanto è stata pubblicata oggi la circolare che consente la presentazione delle richieste di contributo da parte dei Comuni che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario.

I Comuni interessati avranno venti giorni di tempo da oggi per inviare l’istanza e richiedere il contributo per coprire le passività attingendo al fondo dedicato, per un totale di 5 milioni di euro, inserito nella legge di Stabilità regionale 2026. La misura, finalizzata a garantire la sostenibilità dei piani di riequilibrio, si rivolge agli enti locali in cui i consigli comunali hanno adottato lo strumento finanziario nel periodo compreso fra il primo gennaio 2014 e il 9 gennaio 2026.

“Si tratta di un intervento da ben cinque milioni di euro, con il quale la Regione interviene a sostegno dei Comuni che hanno intrapreso, grazie all’approvazione del piano di riequilibrio, processi rigorosi e virtuosi di risanamento finanziario – dichiara l’assessore alla Funzione pubblica Elisa Ingala – I Comuni avranno 20 giorni di tempo per presentare istanza all’assessorato, secondo le modalità indicate nella circolare. Sostenere concretamente i Comuni siciliani è un impegno fondamentale mio e del governo Schifani e si tradurrà in ulteriori azioni, anche nei prossimi strumenti finanziari”.