La Sicilia si prepara all’avvio del saldi invernali. Da sabato 3 gennaio, proprio alla fine di questa settimana, cominciano gli sconti in base al calendario della Regione siciliana.

La Sicilia seconda regione alla partenza

Ma quest’anno la Sicilia è solo la seconda regione alla partenza. Le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e sabato 3 gennaio nel resto d’Italia ed anche in Sicilia, con l’eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dove vigono regole differenti.

Sconti già iniziati in sordina

In realtà, però, gli sconti sono già iniziati con i “pre-saldi” e i “saldi privati” riservati ai soli clienti fidelizzati. Secondo le stime Confesercenti, quasi 2 milioni hanno già acquistato in offerta durante i ‘pre-saldi’ iniziati subito dopo Natale. Questo è ciò che emerge da un sondaggio Ipsos condotto sui consumatori in vista dei saldi invernali 2026, il primo evento promozionale dell’anno e tra i maggiori per dimensioni, con un fatturato stimabile quest’anno in circa 6 miliardi di euro.

Le vendite anticipate, però, – afferma l’organizzazione degli esercenti – stanno diluendo l’impatto dei saldi. Per questo chiede Confesercenti “bisogna, in generale, rivedere le regole sulle promozioni, perché assicurino concorrenza leale e pluralismo distributivo”.

Il periodo promozionale di fatto

Tra il 26 dicembre e l’avvio formale dei saldi invernali si sta infatti consolidando un periodo promozionale “di fatto”, soprattutto nella moda: offerte e ribassi compaiono in anticipo, spesso attraverso formule riservate alla propria clientela che invitano a partecipare a ‘saldi privati’, ‘pre-saldi’, ‘winter pre-sale’ e ‘exclusive sales’. Molte etichette, ma la sostanza è la stessa: offerte promozionali che anticipano la data ufficiale di avvio dei saldi.

Ormai saldi senza regole

Una dinamica – osserva Confesercenti – in contrasto con molte normative regionali, che vietano promozioni nei 30 o 45 giorni precedenti alle vendite fine stagione, e che rende meno leggibile il quadro degli sconti: il trimestre novembre-gennaio si è trasformato in una stagione di promozione continua, sotto la spinta degli outlet e del canale online, con i negozi “trascinati” dentro la competizione promozionale per non perdere flussi e clientela.