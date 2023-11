Incertezza sui tempi. E il fosso rischia di allargarsi

Giovedì scorso ha rischiato di inghiottire un’auto. Eppure sulla buca, o sarebbe meglio dire sul cratere di via Sampolo non c’è stato nessun intervento. Al di là delle classiche protezioni e del consueto nastro biancorosso per delimitare l’area, di lavori di messa in sicurezza non ce ne sono stati. Fatto che lascia poco tranquillo alcuni residenti, i quali chiedono rassicurazioni circa le tempistiche delle opere da eseguire.

I residenti chiedono risposte

E, almeno da una prima visione esterna, sembra anche abbastanza profonda. In tanti si fermano per capire quanto sia profondo il fosso. Ciò al netto del fatto che lo stesso rischia di allargarsi. Sul marciapiede infatti si è creata un’evidente spaccatura a pochi centimetri dell’ingresso del palazzo. Fatto per il quale alcuni residenti chiedono rassicurazioni al Comune. “Chiediamo che il Comune intervenga immediatamente e ci dia notizie sui lavori che vogliono fare per risolvere il problema”, commenta ai nostri microfoni un abitante dello stabile al civico 77.

Si attende l’intervento di messa in sicurezza dell’asfalto

L’ultimo sopralluogo sarebbe stato condotto nelle giornata di sabato. Contesto nel quale non si sarebbero evidenziate lesioni alle fondamenta dell’abitazione. Ma sulla questione i residenti vogliono vederci chiaro. “Vogliamo essere rassicurati – commenta il cittadino – in maniera ufficiale sulle condizioni della struttura in cui viviamo“. In attesa che il Comune intervenga sul posto dell’accaduto, alcuni cittadini già segnalano che, a qualche centinaio di metri di distanza, si starebbe aprendo un nuovo buco. Fatto segnalato con tanto di foto da parte di alcuni cittadini.

Un problema sorto la scorsa settimana

Come è noto, il problema è sorto la scorsa settimana intorno al civico 77 di via Sampolo, ovvero all’altezza dell’incrocio con via Vaccarini. Qui infatti si è aperta una vera e propria voragine che ha rischiato di fagocitare un Fiat Punto di colore bianco parcheggiata sul posto. Per tirare l’auto fuori da lì è stato necessario ricorrere all’ausilio di una gru, ma la buca è rimasta lì.