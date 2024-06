Indagano le forze dell'ordine. L'uomo è stato portato d'urgenza all'ospedale Civico

Paura questa mattina in via Villagrazia, a Palermo. Un operatore ecologico in servizio nell’area della III Circoscrizione è stato investito da un’auto pirata all’altezza della guardia medica di zona. L’episodio sarebbe avvenuto poco prima delle nove. Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso del 118, avvisati dai colleghi del lavoratore presenti sul posto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civico per ricevere le cure del caso. Secondo indiscrezioni, l’operatore ecologico avrebbe riportato un forte trauma ad una gamba e per questo sarebbe finito sotto i ferri. Le sue condizioni sarebbero quindi gravi.

Indagini in corso, non si tratta di un dipendente Rap

Nel frattempo, le forze dell’ordine stanno cercando di risalire al guidatore del mezzo che non ha prestato soccorso al povero malcapitato. Sono state già acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Secondo quanto riferito dagli uffici di Rap, l’operaio non sarebbe un dipendente dell’azienda di piazzetta Cairoli, bensì un lavoratore interinale di una ditta esterna che assiste Rap in alcuni itinerari di raccolta rifiuti.

(Notizia in aggiornamento)