Un tavolo operativo interistituzionale che metta insieme Regione, Comune, Chiesa e istituzioni sociali oltre alle forze dell’ordine, per trovare soluzioni che possano essere comuni e condivise.

Videosorveglianza e servizi

Si parte da due idee, quella del Presidente della Regione che intende finanziare la videosorveglianza nel quartiere collegandola alla control room che si appresta ad essere collegata a tutte le banche dati delle forze dell’ordine, e quella dell’assessore al bilancio e legalità del comune Brigida Alaimo che intende convocare nel quartiere i presidenti della partecipate per parlare di come incrementare i servizi ai cittadini

Schifani ieri in vista al quartiere

“Le criticità possono essere affrontate soltanto con la collaborazione di tutti – ha detto il presidente – Per questo, intendo convocare un tavolo operativo che, mettendo insieme tutti gli enti coinvolti, a partire dal Comune, permetta di arrivare con concretezza e in tempi rapidi al potenziamento della videosorveglianza per la chiesa e, in generale, per il quartiere. Un contributo determinante, sotto questo aspetto, arriverà anche dalla “control room” che inaugureremo nei prossimi mesi” ha detto ieri sera il presidente della Regione che si è poi soffermato sulle iniziative a lungo termine per il quartiere: “Serve un intervento coraggioso, in termini di finanziamento e di progetti che possa mettere insieme rigenerazione urbana e sociale partendo dalle scuole e dalle infrastrutture”.

Alaimo e l’idea dei servizi

Il giorno precedente era toccato al Comune esprimersi per bocca dell’assessore alle legalità Brigida Alaimo “Nei prossimi giorni, convocherò tutti i presidenti delle società partecipate comunali direttamente allo ZEN per una riunione operativa in loco. Questo al fine di verificare lo stato degli interventi in corso, individuare eventuali criticità, programmare in maniera coordinata gli interventi di competenza delle partecipate e rafforzarne la presenza operativa sul territorio”.

“Come Amministrazione – conclude l’assessore Alaimo – siamo pronti a fare la nostra parte con interventi puntuali, coordinati e continuativi, perché la presenza delle istituzioni non può essere episodica ma deve tradursi in azioni visibili e costanti per il quartiere”.

La messa di Lorefice

Oggi, nel giorno dell’Epifania sarà l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice a celebrare messa nella Chiesa dello Zen alle 18,00 per dare un segale di presenza delle istituzioni ecclesiastiche. In questa occasione hanno annunciato la presenza anche il Presidente della Commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici e il componente della Commissione nazionale antimafia Peppe Provenzano