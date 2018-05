Respinto il ricorso della grande distribuzione

Resta in vigore il divieto di panificare la domenica in Sicilia. I giudici del Tar di Palermo hanno respinto il ricorso presentato dalla Federdistribuzione – Federazione delle Associazioni delle Imprese e delle Organizzazioni Associative della Distribuzione Moderna Organizzata -, nell’interesse delle grandi Aziende rappresentate (Auchan, Carrefour, Despar, Sisa, Esselunga etc..) con il quale si chiedeva di annullare il decreto dell’Assessore per le Attività Produttive della Regione Siciliana 10 ottobre 2017 sulle ‘Disposizioni relative all’attività di panificazione’, poi modificato con nuovo decreto del 5 marzo 2018, con il quale la Regione Siciliana ha disciplinato l’attività di pavvocatoanificazione in Sicilia, adottando misure volte a tutelare sia la categoria dei panificatori, sia i consumatori finali del prodotto.

Nel giudizio è intervenuta Assipan Sicilia – Confcommercio Imprese per l’Italia, difesa dall’avvocato Francesco Carità, per difendere la legittimità del Decreto assessoriale e tutelare le ragioni dell’intera categoria dei panificatori. Ed infatti, dopo anni di impegno sindacale si è finalmente adottato in Sicilia un provvedimento che tutela il riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore.

Il Tar Palermo ha rigettato le richieste di Federdistribuzione, e pertanto il decreto assessoriale può mantenere la propria efficacia con la conseguenza che permarrà il divieto di panificare un giorno la settimana, per almeno due domeniche al mese. “Era importante tale decisione del Tar – afferma l’avvocato Carità – per garantire continuità e certezza ai panificatori. È di tutta evidenza che anche questa categoria ha diritto di godere del riposo settimanale che garantisce una migliore qualità della vita e la possibilità di esplicare a pieno i diritti civili e religiosi”.