Vigilia di Festino al buio nel centro storico di Palermo. Un black-out ha interessato il quartiere di Borgo Vecchio, in ottava Circoscrizione. Si sono registrati disservizi anche nell’area del Giardino Inglese e in alcune traverse di via Libertà, dove il sistema di illuminazione pubblica è andato in tilt. Non si conoscono ancora le cause dell’interruzione di energia elettrica. Si presume che, come avvenuto in passato, si sia verificato un problema alla cabina elettrica delle zone appena indicate a causa del dispendio energetico dovuto alle temperature estremamente calde che in questi giorni stanno interessando il capoluogo siciliano.

Il guasto è avvenuto dopo le 23.30 di giovedì 13 luglio in questa zona della città. Riecheggiano anche diversi allarmi di alcuni esercizi commerciali, attivati dal distacco della corrente elettrica in zona. A fare luce soltanto i fari di alcune auto in transito e quelli di alcune attività commerciali che, evidentemente, si appoggiavano a gruppi di continuità. Una vigilia di Festino di Santa Rosalia, dunque, insolita per tanti palermitani.

La luce è tornata dopo quasi un’ora

Dopo quasi un’ora di buio la luce è tornata a Borgo Vecchio. Ancora da chiarire le cause del blackout.

Notizia in aggiornamento