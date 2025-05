L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello rafforza la propria struttura amministrativa. È stata infatti ufficializzata la stabilizzazione a tempo indeterminato di 12 assistenti amministrativi, un passo concreto verso una maggiore continuità operativa e una più solida organizzazione interna.

Il provvedimento è stato firmato nella mattinata di oggi dal direttore generale Alessandro Mazzara, che ha evidenziato la rilevanza strategica dell’operazione:

“Questa operazione di stabilizzazione, che rappresenta un passaggio importante verso una maggiore continuità e stabilità del personale, contribuisce a rafforzare l’efficacia dell’attività aziendale e la qualità dei servizi ai cittadini – ha sottolineato Mazzara – In particolare, queste assunzioni rientrano in un più ampio programma di pianificazione e sviluppo della dotazione organica aziendale che è in costante evoluzione”.

I nomi dei nuovi assunti

I nuovi assistenti amministrativi entrati ufficialmente in organico sono:

Serenella D’Aubert

Gaia Chimenti

Biagio Saverino

Anna Manconi

Francesco Pepini

Emiliano Oliva

Pietro Bruno

Milvia Frisella Vella

Giuseppa Gerratana

Marco Casamento

Giovanna Salemi

Giuseppe Quattrocchi

Una strategia di rafforzamento a lungo termine

La decisione si inserisce in un disegno più ampio, che punta a rendere più efficiente la macchina organizzativa e garantire una presenza costante di personale qualificato nei servizi amministrativi dell’azienda.

Stabilizzazioni come questa hanno un impatto diretto sulla funzionalità degli uffici, sui tempi di risposta al pubblico e sul clima interno.

AOOR Villa Sofia Cervello conferma così la propria attenzione non solo alla qualità dell’assistenza sanitaria, ma anche alla gestione e valorizzazione delle risorse umane, riconoscendo il ruolo fondamentale del personale amministrativo nel corretto funzionamento dell’intera struttura.