Gli eventi saranno aperti al pubblico e gratuiti

Sport e turismo in Sicilia. Dal 20 al 23 ottobre tra Palermo e Segesta, in provincia di Trapani, si svolgerà “SeeSicily Gazzetta Sports days” manifestazione della Regione, Gazzetta dello Sport ed Rcs Sports & Events presentata oggi a palazzo d’Orlèans.

Il noto quotidiano sportivo, attraverso “SeeSicily Gazzetta Sports Days Sicilia” sarà protagonista di una serie di eventi a partire dal 20 ottobre con la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione dei “Gazzetta Sports Awards Sicilia”.

Premiazione al Tempio di Segesta

Manifestazione che quest’anno, per la prima volta, uscirà da Milano e si terrà al Tempio di Segesta, dove la giuria della redazione della Rosea consegnerà il premio alle stelle dello sport italiano.

I “Gazzetta Sports Awards Sicilia” saranno trasmessi in streaming sul sito gazzetta.it e on air su La7.

Dal 21 al 23 ottobre evento al Foro Italico

Da venerdì 21 a domenica 23 ottobre ci si sposterà al Foro Italico nel capoluogo siciliano, dove si terrà la “Palermo Sport Toursim Arena”, organizzata da Rcs Sports & Events.

Qui verranno allestiti campi da calcetto, padel, basket 3×3 oltre a una pista di atletica, una per lo skateboard e una per gli amanti della bicicletta dove cimentarsi con le BMX. Si potranno praticare anche canoa, sup oltre che allenare la mente e lo spirito con lo yoga e gli scacchi.

Tutti gli eventi saranno dedicati al mondo dello sport outdoor, al ‘wellbeing’ e al turismo con un ricco palinsesto di show, conferenze, un’area partner espositiva e numerose attività sportive. Inoltre, La Gazzetta dello Sport e la “SeeSicily Gazzetta Sports Days Sicilia” sarà ancora protagonista con talk ed interviste che racconteranno le grandi storie sportive e che permetteranno al pubblico di conoscere i campioni italiani. Atleti, allenatori, appassionati di sport saranno intervistati dalle firme della Gazzetta. Durante i 4 giorni tutti gli eventi saranno aperti al pubblico e gratuiti.