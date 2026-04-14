Nel corso del panel è stato evidenziato il ruolo crescente della sostenibilità come driver di mercato, elemento sempre più rilevante nel rafforzare il posizionamento internazionale del vino siciliano. Alberto Tasca d’Almerita ha dichiarato in proposito: “La sostenibilità è ciò che rafforza il valore del vino siciliano sui mercati a partire dalle caratteristiche uniche del nostro territorio. Il lavoro di SOStain va in questa direzione: siamo un gruppo di produttori impegnati a rafforzare competitività, conoscenza e tutela del paesaggio e delle risorse naturali come leve per lo sviluppo della Sicilia”.

Anche la cultura gioca un ruolo di estrema importanza. Al Vinitaly è stata inaugurata la mostra “Millenni di storia e di vino. Le rotte del vino nel Mediterraneo”, che ha posto al centro il legame tra vino e identità culturale.

“Parlare di vino in Sicilia – assessore ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato – significa inevitabilmente parlare anche di cultura. Le nostre vigne sorgono accanto a templi antichi, ai borghi storici e ai paesaggi che sono essi stessi patrimonio culturale. È un’esperienza che unisce gusto e conoscenza, sensorialità e memoria, tradizione e identità. Per questo abbiamo voluto portare a Vinitaly una visione nuova e integrata, in cui l’eccellenza enogastronomica si arricchisce attraverso la scoperta del nostro straordinario patrimonio culturale“.

“Le strategie di promozione e comunicazione messe in campo dall’assessorato dei Beni culturali in questi anni – ha inoltre aggiunto – ci hanno consentito di raggiungere risultati importanti. Tra questi, il traguardo della Valle dei Templi che, con oltre un milione di visitatori annui, è entrata stabilmente nella top 10 dei siti culturali più visitati in Italia, superando anche realtà prestigiose come il Museo Egizio di Torino”.

Dalle rotte antiche al mercato globale

Il racconto del vino in Sicilia attraversa i secoli e si intreccia con la storia del Mediterraneo. Da Segesta a Gela, la vite emerge come elemento centrale nelle rotte commerciali antiche, testimoniando un legame profondo tra produzione, scambi e civiltà.