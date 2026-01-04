I nuovi spari contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen sono un segnale inquietante che mobilita le istituzioni. Prima lo scorso 28 dicembre colpi d’arma da fuoco sono stati sparati contro il perimetro esterno della Chiesa, poi, due giorni fa, altri spari sono arrivati fin dentro la chiesa dopo che il portone era stato scardinato in modo grossolano

Allo Zen, adesso, arrivano le istituzioni e ieri anche l’ex vice sindaco di Palermo e deputati alla Camera Carolina Varchi di Fratelli d’Italia che si dice pronta a portare “le istanze del quartiere a Roma”.

Serve più Stato, le istanze del quartiere sbarcheranno a Roma

“Insieme ad alcuni cittadini del quartiere ed esponenti delle istituzioni locali mi sono recata presso la chiesa di San Filippo Neri, allo Zen, dove qualcuno ha crivellato di colpi il portone. Ho voluto ascoltare il parroco, i residenti, i più giovani e le associazioni che operano quotidianamente sul territorio” dice Carolina Varchi segretaria dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

“Sicurezza, legalità, servizi, diritti. Questo è ciò che chiedono e che mi impegnerò a rappresentare a Roma. Continueranno le operazioni “alto impatto” degli ultimi mesi e saranno accompagnate da altre iniziative su più versanti. Lo Zen non può essere ostaggio di alcuni criminali, lo Stato dimostrerà di essere più forte scrive sui social il parlamentare di Fratelli d’Italia.

La visita di ieri

Carolina Varchi si è recata ieri in visita al quartiere ed alla Chiesa insieme a Brigida Alaimo, assessore al Comune di Palermo, Tiziana d’Alessandro consigliere comunale, Vanessa Costantino consigliere della Città metropolitana.

Dopodomani la messa di Lorefice

Dopodomani, nel giorno dell’Epifania sarà l’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice a celebrare messa nella Chiesa dello zen per dare un segale di presenza delle istituzioni ecclesiastiche. In quella occasione arriverà anche il Presidente della Commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici.