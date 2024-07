Presunta violenza sessuale a Palermo. Un sedicenne ha raccontato ai medici di essere stata violentata all’Addaura. Sono in corso gli accertamenti, mentre spetta ai carabinieri verificare il racconto della vittima. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di San Lorenzo e della stazione di Partanna Mondello hanno rintracciato il presunto violentatore e lo avrebbero interrogato

Il drammatico racconto della vittima

La vittima ha riferito di avere conosciuto il giovane da poco maggiorenne all’interno di un locale sul lungomare Cristoforo Colombo.

Poi l’avrebbe convinta ad uscire per appartarsi in un angolo buio della scogliera intorno a mezzanotte e qui l’avrebbe violentata. La sedicenne sarebbe riuscita a liberarsi dalla morsa e scappare. Ora è ricoverata al Policlinico. Il presunto violentatore è stato bloccato poco dopo. La sua posizione è al vaglio dall’autorità giudiziaria.

Altra vicenda a Siracusa

Nei giorni scorsi era stata raccontata un’altra vicenda che riguarda un imprenditore siracusano che è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e atti persecutori ai danni di una dipendente della sua azienda. Si trova ai domiciliari, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, come disposto dal gip del Tribunale di Siracusa che ha emesso la misura cautelare richiesta dalla Procura di Siracusa.

La vicenda

L’indagine trae spunto dalla querela della donna, che ha denunciato di essere rimasta vittima di abusi sessuali e molestie da parte del proprio datore di lavoro, che l’hanno costretta a dimettersi e modificare le proprie abitudini, vivendo in un grave e perdurante stato di ansia.

“Vieni nel mio ufficio” e poi le violenze

Nel corso degli accertamenti, gli agenti della Squadra mobile assicura di aver prove in mano circa le violenze sessuali da parte dell’uomo ai danni della vittima che, spesso, veniva chiamata nel suo ufficio, con la scusa di alcune informazioni di ordine professionale, con l’obiettivo di consumare un rapporto carnale.

Le minacce di licenziamento

Inoltre, per assoggettare la sua dipendente, l’avrebbe anche minacciata di licenziarla, considerato l’estremo bisogno di lavoro da parte della donna, se non avesse assecondato i suoi desideri o se avesse parlato con qualcuno. Le volte in cui la vittima non si presentava a lavoro, l’indagato continuava a perseguitarla con l’invio di numerosissimi messaggi sul telefono aziendale.

