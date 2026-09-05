Viveva segregata in Egitto, incubo finito a Palermo per una ragusana

L’allarme è stato lanciato dalla zia che vive in Francia. A lei una donna ragusana sposata con un egiziano ha chiesto aiuto per denunciare le continue sevizie e violenze subite. Marito e moglie per un periodo aveva vissuto tra Palermo e Ragusa poi si erano trasferite in Egitto. La notte tra il 29 e il 30 agosto è finito l’incubo.

Aggiungi BlogSicilia alle tue
Fonti preferite su Google
AGGIUNGI

La donna scesa con il marito allo scalo Falcone Borsellino di Palermo ha fatto agli agenti il segno delle quattro dita chiuse. I poliziotti la stavano aspettando. Il marito ha cercato di negare, ma la donna è stata visitata sia dal medico dello scalo che all’ospedale Policlinico di Palermo e sono emerse i segni delle violenze che andavano avanti da anni.

E scattato il protocollo del codice rosso. La vittima è stata ascoltata dagli inquirenti, coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia e dall’aggiunta del dipartimento fasce deboli Laura Vaccaro, in ambiente protetto alla presenza di una psicologa. Poi è stata portata in una struttura protetta. Il marito è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Da quanto si apprende è ancora in Sicilia e sta cercando la moglie per riportarla in Egitto.

La donna ha raccontato agli inquirenti e alla psicologa di essersi sposata più di dieci anni fa e di essere andata a vivere al Cairo. Proprio in Egitto è cominciato l’incubo. Picchiata per ogni errore commesso, non poteva utilizzare il telefono, era costretta a uscire solo con il marito, non poteva lavorare e non aveva denaro, veniva costretta a rapporti sessuali anche contro la sua volontà. Così almeno dal 2017, ha raccontato la donna. Ma a convincerla a scappare è stata la decisione del marito di cederla in moglie a un altro uomo per consentirgli di ottenere il permesso di restare in Egitto. Il tutto in cambio di denaro.

È stato in quel momento che la vittima ha provato a ribellarsi. La donna si è procurata un telefono e ha chiesto aiuto a una zia che vive in Francia. Riusciva a messaggiare quando usciva con il marito e dove era aperta una connessione wi-fi. La zia ha chiesto aiuto. I due sono partiti dall’Egitto passando per Francoforte per arrivare a Palermo. Qui allo scalo Falcone e Borsellino è scattato il blitz. Gli agenti della Polaria avevano i nominativi. E’ bastato il gesto della donna per fare scattare l’operazione e restituire la libertà alla donna.

 