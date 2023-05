Il volo Easyjet Napoli-Palermo ieri è stato cancellato ieri sera e in aeroporto è esplosa la rabbia dei passeggeri. In 150 sono rimasti a terra. “Non siamo stati riprotetti, ci hanno trattati come bestiame”, dice Maria Avanti, ginecologa palermitana.

“Un disagio enorme sottolinea – In viaggio con la nipote, ha deciso di prendere il treno per potere essere questa mattina a Palermo. Sono stata costretta a pagare 335 euro. Ho ambulatorio, non posso mancare. Mi aspettano i pazienti. E mia nipote ha le ultime interrogazioni a scuola. Abbiamo raggiunto con un taxi la stazione, era da anni che non salivo su un treno”.

L’odissea è iniziata poco dopo le 19,45. “Dapprima ci hanno informati che il volo era in ritardo, poi alle 21,13 che il volo era stato cancellato. Ci hanno detto che il primo volo utile sarebbe stato martedì mattina e nulla più.

Nessuna riprotezione, nessun albergo, niente di niente. Chi ha deciso di restare a Napoli, dovrà affrontare ogni spesa per poi essere rimborsato ci è stato detto. Ma io ho urgenza di tornare a Palermo per motivi di lavoro”. Il volo era diretto a Palermo. Orario dell’atterraggio le 20,45, per poi ripartire alla volta di Napoli alle 21,20. Così alla prima cancellazione se ne è aggiunta una seconda. E domani non ci sono voli.