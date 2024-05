L'iniziativa del Boxe Team Tranchina e dell'associazione Tommaso Natale

La pulizia degli spazi verdi di Palermo ricade spesso sulle spalle dei cittadini. Di fronte all’inerzia delle istituzioni preposte al servizio, sono le associazioni civiche a prendere in mano sacchi, pale e rastrelli e a bonificare giardini e spazi di socialità della città. Dopo le iniziative condotte sui litorali di Romagnolo e dell’Arenella, questa volta è il turno della villetta di via Luigi Einaudi, all’interno del quartiere Zen. Qui, domenica 5 maggio, i componenti dell’associazione “Tommaso Natale e Dintorni” e del Boxe Team Tranchina hanno ripulito una parte dell’area verde della VII Circoscrizione.

Rimossi 30 sacchi di rifiuti









Una zona interessata, una volta alla settimana, dalla presenza del mercato rionale che si svolge nel quartiere e che lascia dietro di sè una lunga scia di spazzatura non raccolta. Rifiuti che, a causa del vento, si sono ammassati all’interno della villetta. I volontari hanno tolto circa 30 sacchi di spazzatura, così come spiegato da Salvo Tranchina, volontario e presidente dell’omonina associazione sportiva di boxe.

Il caso sulla villetta di via Luigi Einaudi

“Ho coinvolto tutti i ragazzi della palestra per pulire la villetta di via Luigi Einaudi – ha evidenziato Tranchina -. E’ uno spazio grande ma abbandonato. Ho rivolto diversi appelli a Rap e Reset, ma nessuno si è interessato“. Un’attività che si è resa necessaria anche per prevenire eventuali roghi ai cumuli di spazzatura. Una brutta pratica che potrebbe causare danni soprattutto con il sopraggiungere del periodo estivo. “Allo Zen capita spesso, purtroppo – sottolinea Tranchina -. Qui si ammassano numerosi rifiuti anche a causa della presenza del mercatino rionale. Chi di competenza non pulisce. L’immondizia vola e si deposita nella villetta, senza che nessuno la tolga. Come al solito, le istituzioni sembrano disinteressate rispetto alle sorti dello Zen”.

Le iniziative di socialità allo Zen

Salvo Tranchina è stato coinvolto in altre due iniziative condotte all’interno del quartiere. La prima, svoltasi sempre domenica 5 maggio, ha visto lo svolgimento di alcune attività sportive dedicate ai bambini. L’altra, sabato 4 maggio, ha coinvolto invece il mondo della terza età, con un torneo di bocce organizzato negli spazi del quartiere insieme all’associazione Padre Pio.