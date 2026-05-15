La Polizia di Stato continua a mantenere una soglia di attenzione elevata nelle cosiddette zone rosse del capoluogo siciliano. Attraverso presidi costanti e pattugliamenti che coprono l’intero arco delle ventiquattro ore, gli equipaggi delle volanti e delle altre articolazioni territoriali garantiscono la sicurezza nel centro storico e in tutte le aree caratterizzate da un’alta densità di residenti, turisti e attività commerciali.

Un arresto per rapina in via Divisi

Proprio durante uno di questi servizi di controllo, il personale del commissariato Oreto è intervenuto nei giorni scorsi per sventare una violenta aggressione. Mentre transitavano in via Divisi, gli agenti hanno notato un uomo che colpiva ripetutamente al volto una persona ormai inerme a terra. Dopo aver bloccato l’aggressore e prestato i primi soccorsi alla vittima, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dell’evento. Il malvivente aveva seguito il passante lungo via Roma per poi bloccarlo nella traversa laterale, dove, dopo averlo percosso con calci e pugni, lo aveva rapinato del telefono cellulare. L’autore del reato, un cittadino gambiano di 27 anni risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato in flagranza per rapina aggravata e lesioni personali. In seguito al rito della direttissima, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale Lorusso di Pagliarelli.

Sequestro di un machete in piazza del Carmine

L’attività di prevenzione si è estesa anche al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei reati contro la persona nelle piazze cittadine. In piazza del Carmine, gli agenti del medesimo commissariato hanno notato tre individui sospetti che confabulavano tra loro. Alla vista della volante, uno dei tre ha tentato la fuga a bordo di un motoveicolo, ma è stato rapidamente raggiunto e fermato. Il forte nervosismo mostrato dall’uomo ha spinto i poliziotti a eseguire una perquisizione, che ha portato al rinvenimento di un machete lungo 48 centimetri nascosto in un vano del mezzo. Il soggetto è stato indagato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per guida senza patente, con contestuale sequestro dell’arma e sanzioni per violazioni al codice della strada.

Inseguimento in via Discesa dei Giudici

Un ulteriore intervento ha visto protagonista il personale dell’ufficio di gabinetto, che ha deferito un cittadino tunisino per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che viaggiava a bordo di un monopattino rubato, si è scontrato con la vettura di servizio della Polizia in via Discesa dei Giudici. Nonostante l’impatto, il conducente ha tentato di dileguarsi a piedi, venendo però bloccato dagli agenti dopo una breve ma concitata fuga. I controlli effettuati nell’immediatezza hanno permesso di accertare la provenienza illecita del mezzo di trasporto utilizzato.