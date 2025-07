Santa Rosalia ha fatto il miracolo! Torna l’acqua a Palermo, torna anche la circolazione libera senza il vincolo della Ztl e scompaiono perfino monopattini e biciclette.

Non è un sogno, ma neanche un miracolo. E’ l’effetto di due ordinanze ed un provvedimento concordato che riguardano, però, proprio i giorni di svolgimento del Festino di Santa Rosalia numero 401.

Stop alla Ztl

L’ultima ordinanza emessa e forse quella che interessa di più i palermitani è l’ordinanza numero 921 dell’Ufficio traffico e dispone la sospensione della ZTL sia diurna che notturna nei giorni del 14 e del 15 luglio “per consentire alla cittadinanza di partecipare alle celebrazioni civili e religiose in onore di Santa Rosalia. Circolazione libera, dunque, lunedì e martedì nel centro di Palermo, sia di giorno che di notte, sempre nel rispetto, però, delle limitazioni al traffico disposte per far passare il carro e per gli impianti degli spettacoli e delle bancarelle autorizzate.

Stop a monopattini e biciclette

Una precedente ordinanza, pubblicata qualche ora prima, la 907, dispone, dalla mezzanotte del 14 luglio fino alle mezzanotte del 15 luglio o comunque fino alla fine di tutte le celebrazioni il “divieto di utilizzo dei monopattini, motorini, mezzi a ruota, bici e similari anche elettriche, la disattivazione degli impulsi elettrici e la rimozione degli stalli e alloggiamenti di biciclette e/o monopattini e comunque lo spostamento degli stessi dalle aree interessate dalla manifestazione”.

Devono sparire anche i mezzi distribuiti per la città sia negli stalli che abbandonati in giro “Le società di noleggio dovranno rimuovere i mezzi di miro-mobilità entro e non oltre la citata ora, per rispettare quanto rappresentato e rendere fruibili in sicurezza le strade interessate dallo

svolgimento della manifestazione”.

Sospeso anche il razionamento idrico

Infine l’Amap sospenderà il razionamento idrico a Palermo nei giorni 14 e 15 luglio in occasione delle celebrazioni del Festino di Santa Rosalia. Il razionamento riprenderà regolarmente il giorno 16 luglio secondo la prevista turnazione.