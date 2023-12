La promozione della rete del terzo settore

L’evento annuale ‘Happening della solidarietà’ promotore dell’inclusione sociale. Si è svolta a Ragusa la 24esima edizione di ‘happening della solidarietà’, un evento promosso dal consorzio Sol.Co, volto a promuovere le azioni della realtà del terzo settore. Ospite d’eccezione, il protagonista della fiction ‘il commissario Montalbano’, Cesare Bocci.

Riflettori puntati su “Le giuste sfide del tempo” con un focus particolare su ‘i servizi d’avanguardia del terzo settore, un investimento per la collettività’; un confronto fondato a comprendere pro e contro dell’approccio al welfare. Tra i temi affrontati durante il dibattito: la povertà estrema, la situazione italiana, la visione socio economica dell’Italia attuale e gli interventi innovativi che nascono dalla collaborazione tra gli addetti ai lavori.

Poi, la dichiarazione dell’attore protagonista della fiction Rai: “Chi è famoso dovrebbe firmarla come clausola di dedicare un po’ di tempo a chi ha bisogno” – poi aggiunge – “altrimenti a che serve tutta questa fama se non trovi un piccolo spazio per chi non sta bene?”. L’attore ha dichiarato poi conclusa la sua esperienza da protagonista del cast di Montalbano: “Il commissario? Credo che sia definitivamente in pensione. Per quanto mi riguarda, non penso ci siano altri segnali che facciano propendere per situazioni differenti. E’ stata un’esperienza magica che però ritengo conclusa”.

La storia di Cesare Bocci

Cesare Bocci, classe ’57, ospite del 24° Happening della solidarietà, ha voluto raccontare la sua storia di sofferenza sostenendo che: ” quando non ti capitano certe cose non ti rendi conto come tutto rischi di essere potenzialmente labile”. Una forte testimonianza volta a stimolare alla creazione di una rete fra gli enti del terzo settore, poi aggiunge: “fare rete, mettersi insieme, è fondamentale per fornire un sostegno a chi ha la necessità, a chi ha perso i propri sogni e intende ritrovarli”.

Cos’è l’Happening della Solidarietà

L’Happening della Solidarietà è promosso dal Consorzio Sol.Co, Rete di imprese sociali siciliane che dal 1994 opera in Sicilia costituendo la più grande rete di cooperative sociali del meridione. Alla base dell’intervento imprenditoriale e sociale della rete Sol.Co c’è sicuramente la creazione di un welfare partecipato e generativo e la promozione di un’attività imprenditoriale sostenibile che risponda ai criteri dell’economia civile.

In questi anni l’Happening della Solidarietà è cresciuto progressivamente d’importanza diventando, anche per l’alto valore scientifico degli interventi, uno tra gli appuntamenti più significativi e consolidati nel panorama delle iniziative mediterranee volte a promuovere le azioni delle realtà del Terzo Settore.

Oltre che per gli operatori del settore, i cittadini e il privato sociale organizzato, l’Happening della Solidarietà è un momento di approfondimento e dibattito per gli enti locali e gli amministratori, in virtù di una progettata capacità di condensare profili tecnici e socio-politici, offrendo non solo un’opportunità di dialogo ma anche di co-programmazione delle politiche di welfare e di sviluppo locale.