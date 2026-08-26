Un giovane di 22 anni di Vittoria è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato di omicidio perché avrebbe accoltellato all’addome un venditore ambulante di origini straniere al culmine di una lite.

L’aggressione è avvenuta lo scorso fine settimana in pieno centro, nei pressi di un esercizio commerciale. Il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso, dove è stata sottoposto a un intervento chirurgico.

Adesso è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, riuscendo a individuare l’aggressore.

Il 22enne è stato rintracciato e arrestato. Al termine dell’udienza di convalida del fermo, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.