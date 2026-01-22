Aricò: "Servizio che favorisce lo sviluppo del territorio"

Dal 29 marzo 2026 prenderà il via il nuovo volo diretto Comiso–Pisa, operato da Aeroitalia, che punta a rafforzare il sistema dei collegamenti tra la Sicilia e il Centro-Nord della penisola.

“Un’iniziativa volta a rafforzare i collegamenti tra la Sicilia e il Centro-Nord Italia e a migliorare l’accessibilità del territorio”, ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò, in occasione dell’annuncio ufficiale.

La nuova rotta aerea consentirà collegamenti più rapidi tra due aree geografiche distanti, ma sempre più interconnesse grazie allo sviluppo del trasporto aereo. I biglietti sono già in vendita sui canali uffciali della compagnia e all’interno degli scali interessati.

Si tratta di un’opportunità importante per il territorio ragusano, che si inserisce in una strategia di potenziamento delle infrastrutture voluta dal governo regionale.

Nuovo impulso al turismo e allo sviluppo locale

Il volo tra Comiso e Pisa rappresenta molto più di una semplice nuova tratta aerea. È il simbolo di una strategia regionale che punta a valorizzare i territori, favorendo l’integrazione tra economia, turismo e mobilità. La Sicilia sud-orientale, con le sue bellezze paesaggistiche e culturali, potrà ora contare su un accesso diretto a una delle principali città toscane, importante snodo anche per raggiungere Firenze, la Versilia e l’Italia settentrionale.

“L’apertura della vendita dei biglietti su questa nuova tratta – aggiunge Aricò – è un ulteriore servizio in risposta alle esigenze di mobilità di siciliani, aziende e turisti, che favorisce lo sviluppo economico e l’integrazione del sistema aeroportuale dell’Isola con il Nord Italia. Il governo Schifani continua a lavorare per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti, per sostenere la crescita dei territori, ridurre le distanze e offrire nuove opportunità a cittadini e imprese“.

Biglietti già disponibili, focus su accessibilità e continuità

I biglietti per la tratta Comiso–Pisa sono acquistabili sui siti ufficiali di Aeroitalia e degli scali aeroportuali coinvolti. Le informazioni su orari, frequenze e condizioni di viaggio sono già consultabili online, offrendo una pianificazione comoda per chi vuole muoversi tra Sicilia e Toscana.

L’attivazione della rotta rientra in una più ampia strategia regionale di rilancio del sistema aeroportuale isolano, con un’attenzione particolare verso la mobilità aerea sostenibile, accessibile e capillare. Lo scalo di Comiso, da tempo impegnato in un percorso di rilancio, consolida così la propria centralità come infrastruttura al servizio del territorio.

Con il supporto della Regione Siciliana, l’obiettivo dichiarato è rendere la rete aeroportuale dell’isola più competitiva, non solo in estate, ma durante tutto l’anno, in modo da garantire servizi stabili per residenti, turisti e lavoratori.