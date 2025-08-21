Un bimbo di due anni è annegato in piscina a Caucana. Un bambino dell’apparente età di 2 anni sarebbe morto questa mattina nella piscina gonfiabile di una casa privata. Il macabro ritrovamento sarebbe stato fatto dalla nonna.

Gli operatori del 118 che si sono recati nell’abitazione hanno provato più volte a rianimare il piccolo ma senza successo. Non si è potuto fare altro se non prendere atto del decesso. Il piccolo appartiene a una famiglia molto nota a Comiso nel settore della produzione dell’olio.

Sarebbe il nipotino, figlio del figlio, a essere rimasto vittima di questo tragico episodio. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei familiari. Sul posto le forze dell’ordine per appurare quello che è accaduto. Indagini condotte dai carabinieri di Ragusa e Santa Croce