Un incendio è divampato, per cause accidentali, poco dopo le 17, in un appartamento in via Sandro Pertini a Modica, al quinto piano delle case popolari, al quartiere Sorda.

In via precauzionale è stata evacuata una ala del palazzo di 12 piani. La donna che occupava l’appartamento, a causa delle inalazioni di fumo, è stata trasportata all’ospedale “Maggiore-Baglieri”.

Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sarà dimessa in serata.

Sul posto sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco di Modica e Ragusa che hanno in poco tempo circoscritto le fiamme. Sul posto anche i Carabinieri.

Incendio in abitazione a Bisacquino

I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti a Bisacquino per spegnere l’incendio in un’abitazione. Le fiamme sono partite dal tetto dell’immobile in via Duca. I pompieri sono intervenuti per spegnere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero all’intero edificio. Si stanno eseguendo le verifiche per stabilire le cause dell’incendio.