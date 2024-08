Il ritorno verso casa intorno alle 2:45 poi, l’impatto fatale. Un grave incidente ha scosso la comunità di Marina di Ragusa nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto. Un uomo di 53 anni, Alessandro Sciortino, ha perso la vita in un tragico sinistro avvenuto nelle primissime ore del mattino in via Rimembranza, mentre viaggiava in sella alla sua moto.

Secondo le prime ricostruzioni, Sciortino ha improvvisamente perso il controllo della sua moto, finendo sull’asfalto. Inutile l’immediato intervento dei sanitari del 118 che all’arrivo, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

L’uomo era funzionario del Genio civile

La polizia municipale di Ragusa è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e cercare di stabilire la dinamica dell’incidente. L’uomo, funzionario del Genio civile di Ragusa, era stato, poche ore prima dell’impatto, al Donnafugata film festival, un evento che ha richiamato numerosi visitatori nella zona. Dopo una serata di festa, si stava dirigendo verso Marina di Ragusa quando il tragico incidente ha posto fine alla sua corsa.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha suscitato grande incredulità e cordoglio tra amici, colleghi e cittadini. “Che peccato stamattina quando sono passato circa alle 03 :45 per andare a lavoro e’ c’era uno strazio a terra ,mi dispiace tantissimo anche se non lo conosco. Rip in Pace” – scrive un utente -.

“Ho appena appreso questa tremenda notizia e sono rimasta scioccata e molto addolorata, lo conoscevo da quando era bambino. Non ho parole…tanta ma tanta tristezza. Condoglianze alla famiglia tutta” – scrive un altro utente -.

“E poi succede che le stelle cadono…ma non era un desiderio. Addio Alessandro Sciortino” – scrive un altro -.

